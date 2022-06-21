СМИ: ЕС может включить золото в седьмой пакет санкций

Золото из России может стать новой целью для европейских рестрикций и войти в следующий, седьмой по счету санкционный пакет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект предложений, подготовленных для саммита стран ЕС.

По словам официальных лиц, пока новый пакет не готовится, однако обсуждение направлений, на которые могут быть распространены будущие ограничения, продолжают обсуждаться. Одной из стран, предложившей золото в качестве новой цели европейских санкций, является Дания. На этим вопросом уже работает Еврокомиссия, утверждает агентство.

При этом пока неясно, идет ли речь о запрете на экспорт золота или импорт драгметалла из России.

Золото является одним из ключевых активов Центробанка РФ, приблизительно половина его резервов хранится в золоте. После начала спецоперации около $300 млрд золотовалютных активов ЦБ оказались заморожены.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.