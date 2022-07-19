Reuters: Евросоюз хочет разморозить часть ресурсов некоторых российских банков

Евросоюз хочет разморозить часть ресурсов некоторых банков России, чтобы облегчить транзакции в области глобальной торговли продовольствием и удобрениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В проекте документа ЕС говорится, что новые меры подразумевают разморозку «экономических ресурсов» таких российских банков, как ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, «Открытие», «Россия» и ВЭБ.

Кроме того, агентство пишет, что союз намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов, чье обслуживание было приостановлено на фоне европейских санкций, хотя ограничения и не затрагивали продовольственный экспорт.