Россия может провести собственное расследование диверсий на «Северных потоках»

Российская сторона допускает проведение самостоятельного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Нежелание властей Дании подключить российских представителей к расследованию заставляет сомневаться в достоверности будущих результатов, заявили в посольстве РФ в Копенгагене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ограничение круга его участников государствами, которые или уже члены НАТО или на пути в этот альянс, превращает расследование в политически ангажированное. В этих условиях российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного всестороннего расследования на месте происшествия», — сказано в заявлении дипмиссии.

Впервые об утечках на российских газопроводах заявили в Швеции и Дании 26 сентября. До их обнаружения были зафиксированы два мощных подводных взрыва. Позднее Президент России Владимир Путин назвал эти происшествия «беспрецедентной диверсией». 3 октября утечки газа на нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» в Балтийское море прекратились.

Пресс-серкетарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Запад пока не планирует привлекать Россию к расследованию этих инцидентов.