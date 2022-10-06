Песков: РФ пока не собираются привлекать к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Россию пока не намерены привлекать к расследованию взрывов на нитках «Северных потоков». Власти РФ уже проинформировали западных партнеров, что такая их позиция вызывает «глубокое сожаление». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«По дипломатическим каналам мы получали информацию о том, что в настоящий момент не имеется в виду каким-то образом привлекать российскую сторону к расследованию», — сказал представитель Кремля.

Впервые об утечках на российских газопроводах заявили 26 сентября. В районе утечек газа (всего их насчитали четыре) зафиксировали два мощных подводных взрыва. Позднее Президент России Владимир Путин назвал эти происшествия «беспрецедентной диверсией».

Третьего октября утечки газа на нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» в Балтийское море прекратились. При этом глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у России есть доказательства участия государств Запада в этих диверсиях.