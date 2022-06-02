Евросоюз утвердил шестой санкционный пакет против России

Послы стран Евросоюза в ходе встречи в Люксембурге согласовали шестой пакет санкций против России. В него войдут ограничения в нефтяной, газовой и медиа сферах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые санкции предполагают запрет импорта российской нефти морским путем. ЕС рассчитывает, что эта мера в сочетании с индивидуальными ограничениями Польши и ФРГ поможет сократить закупки топлива у России на 92% до конца этого года. Также планируется прекратить предоставлять услуги российским компаниям нефтяной отрасли.

Кроме того, три российских банка, включая Сбербанк, собираются отключить от SWIFT. В то же время, согласно шестому пакету санкций, на территории стран ЕС запретят работу трех российских медиа. Новые ограничения вступят в силу после публикации в Официальном журнале Европейского союза 3 июня.

Напомним, у европейских стран ранее возникли затруднения по решению о введении полного эмбарго на поставки нефти из России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидеры ряда других стран, в разной степени зависящих от российского топлива не поддержали эту инициативу. Об отсрочках введения запрета на приобретение нефти из РФ заявили Болгария и Чехия.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России, после того как Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о том, что шестой пакет санкций ЕС затронет 80 «российских олигархов» и три телеканала.