Макрон: Шестой пакет санкций ЕС затронул 80 бизнесменов из РФ и три телеканала

Новый пакет санкций против России коснулся 80 российских олигархов и трех телеканалов, заявил Президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА Новости.

Французский лидер также не исключил возможности введения в будущем эмбарго на газ из России, добавив, что все будет зависеть от дальнейшего развития событий на Украине.

«Ничего нельзя исключать <…> Франция находится в особенном положении, так как она меньше остальных зависит от российского газа. Так что мы можем подготовиться так, что проблем у нас не будет, однако другие европейские государства очень зависимы от российского газа», – подчеркнул он.

Напомним, европейские страны уже почти месяц не могут принять единого решения о нефтяном эмбарго, так как Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидеры ряда других стран, зависящих от нефти из РФ, не поддержали эту инициативу. Так, об отсрочках введения запрета на приобретение российской нефти заявили сегодня Болгария и Чехия.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России, после того как Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса.