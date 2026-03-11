news_header_top
Общество 11 марта 2026 17:45

После прошлого Курбан-байрама из Татарстана вывезли 87 тонн отходов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В прошлом году в Татарстане на официальных площадках на Курбан-байрам было проведено заклание около 13 тыс. овец, в том числе более 6 тысяч животных было забито в Казани. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Из Казани было вывезено 87 тонн биологических отходов. Для понимания: один железнодорожный вагон вмещает 60 тонн, столько отходов остается после праздника», – отметил он.

Мотыгуллин рекомендовал татарстанцам не приобретать животных без разрешений и ветеринарных свидетельств.

Главное управление ветеринарии Кабмина РТ уже приступило к подготовке к мусульманскому празднику Курбан-байрам, который в этом году пройдет 27 мая.

И. о. заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Мария Грибанова отметила, что в этом году с начала февраля на территорию Татарстана было завезено примерно 170 голов мелкого рогатого скота из других регионов. При этом она рекомендовала покупать животных для жертвоприношения у местных производителей.

Новости партнеров