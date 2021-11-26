После отравления студентов в Казани задержан владелец цеха по производству незамерзайки

В Татарстане после массового отравления студентов задержали предполагаемого владельца цеха, где производили незамерзайку. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Незаконный цех по производству стеклоочистителя был обнаружен на территории складов в районе улицы Тихорецкая. Следствием установлено, что при производстве незамерзайки в нее добавлялся метанол, который, по действующему законодательству, использовать в производстве нельзя.

Предполагаемый владелец производства задержан. Давать показания он отказался. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 ноября в одном из коттеджей в Салмачах метанолом отравились студенты. 15 человек были госпитализированы. Одну девушку спасти не удалось – она скончалась в больнице.

Выяснилось, что молодые люди купили 5-литровую бутыль с алкоголем у знакомого. Однако перепутали ее в багажнике со стеклоочистителем и по ошибке выпили незамерзайку, добавив в нее ароматизаторы.

Продавец нелегального алкоголя был установлен. На него завели дело по статье «Розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере».

