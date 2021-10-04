news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
4 октября 2021  08:08
Павел Климчак

После отравления детей в бассейне в Татарстане возбудили уголовное дело

news_top_970_100

В Елабуге возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления детей в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Хлыстово Елабужского района РТ.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, расследование дела взято на особый контроль в надзорном ведомстве.

По предварительным данным следкома, двое братьев 3 и 11 лет отравились парами хлора в бассейне ФОК в селе Хлыстово из-за того, что один из работников комплекса во время работ по замеру хлора в воде не закрыл хлораторную комнату, в результате чего его пары попали в помещение бассейна. В этот момент в воде находились 6 взрослых и двое детей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как двое детей почувствовали себя плохо, купаясь в бассейне в Елабужском районе Татарстана. Отравившихся детей отправили в Елабужскую ЦРБ. Работники бассейна тем не менее сообщают, что отравился только один ребенок. Он мог почувствовать запах хлора, который добрался до бассейна из комнаты химводоподготовки. Специалисты Роспотребнадзора РТ возьмут пробы в бассейне.

#бассейн #дети отравились в бассейне #отравление хлором
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное