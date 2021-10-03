Специалисты Роспотребнадзора РТ возьмут пробы в бассейне, откуда госпитализировали детей

В бассейн деревни Хлыстово Елабужского района Татарстана выехали сотрудники республиканского Роспотребнадзора. Сразу после ЧП они начали свою проверку.

«В связи с поступившей информацией специалисты Елабужского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ оперативно выехали на место для выяснения причин и проведения лабораторных исследований», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса деревни Хлыстово госпитализировали двоих детей – трех и одиннадцати лет. Детям стало плохо, когда они купались. По словам родственников юных пловцов, кто-то из сотрудников комплекса добавил хлор в соду когда в ней были дети. Эта информация сейчас проверяется – свою проверку после случившегося начала и прокуратура.