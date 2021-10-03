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Ру Тат
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3 октября 2021  20:16

Дети почувствовали себя плохо, купаясь в бассейне в Елабужском районе Татарстана

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Сегодня в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Хлыстово Елабужского района Татарстана юные пловцы почувствовали себя плохо.

 

Фото: Прокуратура РТ

Как стало известно агентству, на место вызвали сотрудников экстренных служб. Выяснилось, что у двоих детей – 3 и 11 лет – сильное першение в горле. По одной из версий, дети могли надышаться хлором, но так ли это на самом деле, в настоящее время выясняется. 
 

 

Фото: Прокуратура РТ 

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура Елабуги проверяет информацию об отравлении детей в бассейне.

«На место выехал прокурор города Рустем Шарафутдинов. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе ответственных должностных лиц организации и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – добавил Руслан Галиев. 

 

#отравление в бассейне
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