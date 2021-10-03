Отравившихся в бассейне детей доставили в Елабужскую ЦРБ

Двоих детей 3 и 11 лет после отравления в бассейне госпитализировали в детское отделение Елабужской ЦРБ.

«Состояние детей удовлетворительное. Находятся под наблюдением врачей», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.

Как стало известно агентству, родственники одного из детей сообщили врачам, что когда их ребёнок был в воде, один из работников бассейна добавлял хлор в воду. Однако так ли все было на самом деле, сейчас устанавливается.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что двое детей почувствовали себя плохо, купаясь в бассейне в Елабужском районе Татарстана. Прокуратура республики сразу же после случившегося начала проверку.