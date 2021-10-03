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Ру Тат
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3 октября 2021  21:02
Павел Климчак

В бассейне Елабужского района рассказали подробности ЧП с отравлением детей

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Инцидент произошёл в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Хлыстово Елабужского района республики. Как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» работники бассейна, отравился лишь один ребёнок.

 

Фото: Прокуратура РТ

По словам сотрудников, хлора в воде не было. Ребёнок отравился от его запаха, который дошёл до бассейна из комнаты химводоподготовки. Работники сразу же вызвали ребёнку скорую помощь, которая увезла его в больницу.

 

Фото: Прокуратура РТ

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство начало проверку по этому случаю.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что двое детей почувствовали себя плохо, купаясь в бассейне в Елабужском районе Татарстана. Детей доставили в местную больницу, сейчас их состояние оценивают как удовлетворительное.

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