8 человек наблюдаются в больнице после гибели девочки от менингококка в РТ

Восемь человек находятся в больнице под наблюдением врачей после гибели 12-летней девочки от менингококковой инфекции. Об этом сообщил на сегодня на Деловом понедельнике заместитель главного врача Бугульминской ЦРБ Дамир Гумаров.

«На данный момент у нас под наблюдением шестеро детей и двое взрослых. Госпитализируются все, у которых есть малейшие катаральные явления, то есть любые проявления какого-либо воспаления или небольшой температуры», – сказал Гумаров.

Состояние госпитализированных стабильное. Всего обследовано 93 человека, добавил он.

Ранее Минздрав Татарстана рассказал об особенностях заболевания менингококковой инфекцией в связи с ситуацией, сложившейся вокруг смерти 12-летней девочки, которой стало плохо в бугульминском лагере.

Напомним, 1 ноября девочка обратилась в медпункт лагеря, на следующий день ее госпитализировали. 2 ноября в 17:15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококцемия. По факту смерти девочки следком завел уголовное дело.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров держит ситуацию на личном контроле. На базе Бугульминской ЦРБ открыта горячая линия по вопросам вакцинации детей от менингококковой инфекции, сообщил мэр Бугульмы Дамир Фаттахов.