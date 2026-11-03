После смерти 12-летней девочки Минздрав РТ рассказал о менингококцемии

Минздрав Татарстана рассказал об особенностях заболевания менингококковой инфекцией в связи с ситуацией, сложившейся вокруг смерти 12-летней девочки, которой стало плохо в бугульминском лагере.

Напомним, 1 ноября девочка обратилась в медпункт лагеря, на следующий день ее госпитализировали. 2 ноября в 17:15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококцемия. По факту смерти девочки следком завел уголовное дело.

Как отмечают в Минздраве РТ, менингококковая инфекция у большинства людей протекает бессимптомно, ничем не беспокоя носителя. О том, что человек является переносчиком заболевания, он узнает только после бактериального исследования.

Наибольшую опасность представляет менингококцемия – при ней летальность достигает 40%. Самые тяжелая форма – молниеносная (злокачественная) форма менингококковой инфекции, характеризующаяся повышением температуры тела, геморрагической сыпью, локализующейся преимущественно на ногах и ягодицах, развитием в течение нескольких часов картины септического шока. Крайне важно при развитии указанных симптомов немедленно обратиться к врачу для уточнения диагноза и проведения неотложных терапевтических мероприятий. Клинические проявления и осложнения зависят от индивидуальных особенностей организма. Инкубационный период при заражении – около 10 дней.

Минздрав Татарстана просит при проявлениях инфекционного заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью и в дальнейшем неукоснительно соблюдать рекомендации специалистов.

В министерстве заверили, что в связи с трагедией в Бугульме принимаются все необходимые меры для недопущения распространения инфекции – медицинское наблюдение, вакцинация и химиопрофилактика всех контактных лиц (антибактериальная терапия).