Стала известна причина смерти девочки, которой стало плохо в лагере в Бугульме

Умерла 12-летняя девочка, которой стало плохо в детском оздоровительном лагере им. Губина в Бугульме. Об этом «Татар-информу» сообщили в Министерстве молодежи РТ.

Плановый заезд в лагерь состоялся 29 октября, всего прибыло 195 детей. 1 ноября в 20.26 воспитанница 4-го отряда обратилась в медпункт с жалобами на головную боль. У нее поднялась температура до 39,4 °C. В 21.05 ребенка забрали родители, 2 ноября они вызвали скорую, девочку доставили в отделение Бугульминской детской больницы, а оттуда – в реанимационное отделение Лениногорской ЦРБ. В медучреждение прибыл реаниматолог из ДРКБ.

Несмотря на все усилия, 2 ноября в 17.15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококкцемия.

«Всех участников смены сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану и врачи Бугульминской ЦРБ взяли под наблюдение. Дети, находящиеся в одном отряде с ребенком, подлежат вакцинации», – рассказали агентству в министерстве.