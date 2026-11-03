В Бугульме открыли горячую линию для вопросов о прививках от менингококка

В связи с ситуацией, сложившейся вокруг смерти 12-летней девочки, которой стало плохо в бугульминском лагере, на базе местной ЦРБ открыта горячая линия по вопросам вакцинации детей от менингококковой инфекции. Об этом сообщает мэр Бугульмы Дамир Фаттахов.

Напомним, 1 ноября девочка обратилась в медпункт лагеря, на следующий день ее госпитализировали. 2 ноября в 17:15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококцемия. По факту смерти девочки следком завел уголовное дело.

Горячая линия была организована специально для родителей, которые хотят узнать, что можно предпринять для профилактики инфекций у их детей. Отвечать на вопросы будут компетентные специалисты.

Позвонить можно по телефону 8 (85594) 3 90 71.

«Отдельно сообщаю, что, по информации медиков, ситуация в Бугульме стабильна», – отмечает Дамир Фаттахов.