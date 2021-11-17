Попова допустила пересмотр сроков действия Covid-сертификатов

Вопрос о сроках действия Covid-сертификатов будет рассматриваться неоднократно. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья, передает РИА Новости.

«Я думаю, что к вопросу сроков [действия сертификатов] мир будет возвращаться еще не один раз...» — подчеркнула главный санитарный врач РФ.

По словам Поповой, дело в том, что специалисты понимают эпидемиологический процесс привычных инфекционных болезней, например, кори, но «эту инфекцию (коронавирус Covid-19 — прим. Т-и) мы только-только начинаем понимать».

Ранее стало известно, что согласно приказу Минздрава РФ у переболевших коронавирусом привитых окажется аннулирован оставшийся срок действия QR-кода.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Сегодня он потребовал увеличить скорость тестирования на Covid-19.