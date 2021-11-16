Минздрав: Если привитый переболел Covid-19, оставшийся срок действия QR-кода аннулируют

Министерство здравоохранения России своим приказом утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавируса Covid-19, наличии противопоказаний к прививке или перенесенном заболевании. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Из приказа следует, что после вакцинации от коронавируса QR-код действителен год, а после перенесенной болезни — полгода. Если привившийся человек заболел, оставшийся срок действия его сертификата о вакцинации окажется аннулирован.

«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (Covid-19) или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (Covid-19), с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — говорится в документе Минздрава.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.

Правительство страны внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть их в декабре. Параллельно профильные министерства обсуждают вариант дополнения сертификатов о вакцинации фотографиями, о чем сообщало ИА «Татар-информ».