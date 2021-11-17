Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на Covid-19

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Увеличить в стране скорость тестирования на коронавирус Covid-19 потребовал сегодня Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», — сказал глава государства на сегодняшнем совещании по развитию генетических технологий. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила Президенту и участникам совещания о ситуации с коронавирусом в России. В числе прочего она отметила, что охват тестированием увеличился в 1,5 раза. Ранее, по информации Поповой, речь шла о 300 тестах на 100 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», сегодня в стране побит очередной антирекорд по смертности от Covid-19. Согласно данным федерального оперштаба, за последние сутки в России подтвердилось еще 1247 смертей от коронавируса. Эта цифра стала максимальной с начала пандемии.