Политика 2 марта 2026 22:15

Политолог заявил, что кампания против Ирана знаменует конец глобализации

Кампания Израиля и Соединенных Штатов против Ирана означает, что мир вступает в эпоху, когда каждая страна выступает только за себя. Такое мнение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Радио 1».

«Сейчас мы имеем дело с убийством легитимного лидера целой страны (Верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хосейни Хаменеи – прим. Т-и). Это может произвести [такой же] эффект, как убийство Муаммара Каддафи. Последствия были чудовищными для региона. Это создало атмосферу абсолютного недоверия между странами. Каждый будет сам за себя теперь», – выразил уверенность он.

При этом Мухин поместил решение Трампа о начале операции против Ирана в контекст скандала с файлами Джеффри Эпштейна и вердиктом Верховного суда США, который признал незаконными введенные американским лидером пошлины в отношении других стран.

В тактике американских властей политолог увидел постепенное выстраивание ловушки для иранской стороны.

«Модель следующая: США навязывают Ирану переговоры, Иран соглашается, затем США и Израиль агрессивно атакуют Иран. Затем опять наносится серия ударов со стороны США и Израиля, и опять Ирану предлагаются так называемые переговоры. Иран не успевает отвечать, он в слабой позиции. Вплоть до смены режима», – описал политический аналитик свое видение этого алгоритма.

#Иран #сша и иран
