Политика 15 января 2026 21:27

Политолог: Попытка США захватить Гренландию приведет к концу западных союзов

Принятие Конгрессом Соединенных Штатов законопроекта о присоединении Гренландии вызовет разрушение нынешней системы западных союзов. Такое мнение высказал политолог Алексей Мухин в беседе с «Радио 1».

Ранее член Палаты представителей Рэнди Файн выдвинул законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата. Если инициатива будет поддержана Конгрессом, Президент США Дональд Трамп получит полномочия для присоединения самого большого острова в мире.

По мнению политолога, «Вашингтон сознательно идет на эскалацию, не оставляя себе пути назад». «Данный законопроект является фактически попыткой аннексировать Гренландию, часть Европейского Союза (Гренландия была частью Европейского сообщества с 1973 по 1985 год, другая датская автономия, Фареры, также не является частью ЕС – прим. Т-и). Распад НАТО в этом случае неизбежен, потому что смысл его существования тогда вообще непонятен», – выразил уверенность он.

Мухин добавил, что, на его взгляд, в результате аннексии распадется не только НАТО, но и Евросоюз. Из последнего выйдет как минимум Венгрия, ее примеру также могут последовать Италия и Германия, убежден он.

Мотивами Дональда Трампа политолог назвал желание установить контроль над ресурсами и стремление к геополитическому доминированию в Арктике.

«Если США надеются хаосом управлять, то я удивлю их – это невозможно, их карточный домик рассыплется. А это означает, что США будут один на один не только с Россией и Китаем, но и с обозленной Европой», – заключил Алексей Мухин.

Подробнее о ситуации вокруг Гренландии читайте в материале «Татар-информа».

