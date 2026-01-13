51-й штат США: почему Трамп хочет Гренландию и что стоит за новой попыткой аннексии

Интерес США к Гренландии имеет давнюю историю, но при Дональде Трампе попытки взять остров под контроль активизировались. В Конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии. Почему Вашингтон стремится к этому – в материале Альберта Бикбова.





Фото: © The White House

Законопроект об аннексии

Не успели в Америке отгреметь фанфары по поводу успешной спецоперации по свержению Мадуро с поста главы Венесуэлы, как на горизонте замаячила новая страна для американского поглощения. Как сообщают американские СМИ, конгрессмен-республиканец Рэнди Файн (штат Флорида) внес законопроект «Об аннексии и предоставлении Гренландии статуса штата».

В документе датская территория называется «жизненно важным активом национальной безопасности» и утверждается, что президент США Дональд Трамп «уполномочен предпринять необходимые шаги, в том числе путем попыток вступить в переговоры с Королевством Дания, чтобы аннексировать или иным образом приобрести Гренландию в качестве территории Соединенных Штатов». А впоследствии – путем изменения законодательства – принять вновь приобретенную территорию в качестве штата. Таким образом, Гренландия может стать 51-м штатом Америки.

Пока законопроекту предстоит длительная процедура одобрения: документ должен пройти комитеты Палаты представителей, затем голосование зала, после – Сенат и подпись президента. На любом этапе он может рассматриваться очень долго, а то и вовсе быть снят с рассмотрения. Возможно, что данный законопроект будет обсуждаться годами, так что его пока можно рассматривать как очередную пиар-кампанию конгрессмена-республиканца.

В противовес этому законопроекту об аннексии Гренландии противники республиканцев – демократы – внесли другой законопроект. Конгрессмен-демократ из Калифорнии Джимми Гомес представил законопроект «О защите суверенитета Гренландии», предполагающий запрет использования федеральных средств для содействия «вторжению, аннексии, покупке или иным формам приобретения Гренландии» правительством США.

В Конгрессе США скучно не бывает, но в каждой шутке есть доля правды: Гренландия очень интересна США, и этот интерес возник не вчера, а имеет давнюю историю.

После успешной покупки Аляски у Российской империи в 1867 году госсекретарь США Уильям Сьюард всерьез рассматривал возможность приобретения Гренландии и Исландии Фото: © Илья Тимин / РИА Новости

История попыток купить Гренландию

История попыток США приобрести Гренландию насчитывает более 150 лет и включает как секретные предложения, так и громкие политические скандалы.

После успешной покупки Аляски у Российской империи в 1867 году госсекретарь США Уильям Сьюард всерьез рассматривал возможность приобретения Гренландии и Исландии. Он считал остров стратегически важным из-за богатых ресурсов, включая уголь. Хотя по его поручению был подготовлен доклад, официального предложения Дании тогда сделано не было.

В 1910 году при президенте Уильяме Тафте американские дипломаты обсуждали план обмена территориями, по которому Гренландия могла перейти США в обмен на другие уступки. Дания отвергла предложение. Позже, в 1917 году, США купили у Дании другие острова – Датскую Вест-Индию (ныне Виргинские острова США) – за $25 млн.

После Второй мировой войны, когда значение Гренландии для обороны стало очевидным, в 1946 году администрация президента Трумэна официально предложила Дании $100 млн золотом за остров. США считали территорию «совершенно бесполезной для Дании» и необходимой для безопасности Америки. Дания отказалась, но разрешила создание базы Питуффик (Туле) в 1951 году. Факт этого предложения оставался секретным до 1991 года.

Дональд Трамп впервые публично заявил о желании купить Гренландию в августе 2019 года, во время своего первого президентского срока. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп неоднократно спрашивал советников о возможности приобретения острова. 18 августа 2019 года он сам подтвердил журналистам, что «стратегически это было бы интересно», и сравнил покупку с «крупной сделкой с недвижимостью». Разразился дипломатический скандал: премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею абсурдной, после чего Трамп отменил запланированный визит в Данию.

После переизбрания Трамп вновь сделал вопрос приобретения Гренландии приоритетным. В декабре 2024 года он назвал контроль над островом «абсолютной необходимостью» для национальной безопасности.

В январе 2026 года он подтвердил намерение взять остров под контроль, даже допуская использование силы, и назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот после назначения заявил, что Дания после Второй мировой войны оккупировала остров «в обход норм ООН». По его мнению, Гренландия должна относиться к США «с гостеприимством, а не враждебностью».

«История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – заявил Лэндри.

Дональд Трамп 11 января в беседе с журналистами на борту своего самолета выразил уверенность в том, что США «так или иначе» обретут контроль над Гренландией. Американский президент сказал, что оборона острова «основывается на двух собачьих упряжках».

«Вы знали об этом? Две. Собачьи. Упряжки. И в то же время здесь русские крейсеры и подлодки и китайские крейсеры и подлодки. Мы не можем позволить этого», – сказал господин Трамп.

Жители Гренландии заявили, что не сталкивались с присутствием российских или китайских судов в районе острова, несмотря на утверждения Трампа о нарастающей угрозе со стороны Москвы и Пекина, пишет Financial Times.

«Я никогда не видел здесь ни русских, ни китайцев», – рассказал рыбак Хельте Йохансен, который почти 40 лет ведет промысел вдоль побережья Гренландии.

Белый дом опубликовал в соцсетях фото Трампа на фоне карты Гренландии и предложил «следить за ситуацией».

Белый дом опубликовал в соцсетях фото Трампа на фоне карты Гренландии Фото: © Х / @WhiteHouse

Реакция в России и в мире

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев с большим сарказмом отреагировал на заявления американцев относительно Гренландии.

«Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда всё! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый – уже 90-й – субъект Федерации», – написал Медведев в своем канале в MAX.

В столице Гренландии – Нууке – все больше жителей воспринимают риторику Вашингтона как прямую угрозу. «Мы не хотим жить в американской империи», – заявила местная жительница Майя Овергор, добавив, что обсуждает с семьей возможный переезд в Данию.

Правительство Гренландии официально заявило о недопустимости каких-либо попыток установить американский контроль над островом, прямо назвав последние заявления представителей США «разговорами о захвате». Соответствующий документ был опубликован коалиционным правительством автономии.

В заявлении подчеркивается, что Гренландия является неотъемлемой частью Королевства Дания и не может рассматриваться как объект внешних территориальных притязаний. Власти острова указали, что намерения США «взять Гренландию под свой контроль» являются неприемлемыми при любых условиях.

Нападение США на Гренландию означало бы «конец НАТО», пишет Politico со ссылкой на источник в альянсе. Ни одно положение учредительного договора 1949 года не предусматривает нападения одного союзника по НАТО на другого.

Остров расположен на кратчайшем пути между Россией и США Фото: CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Почему Гренландия так интересна Америке

Интерес США к Гренландии обусловлен сочетанием военной безопасности, огромных природных ресурсов и изменения климата, которое открывает новые возможности в Арктике.

Гренландия представляет собой гигантский «непотопляемый авианосец», что имеет большое стратегическое значение. Остров расположен на кратчайшем пути между Россией и США. Контроль над ним позволяет отслеживать активность в Арктике и защищать восточное побережье США. Здесь уже находится самая северная база США – Питуффик – с системой раннего предупреждения о ракетном нападении и средствами космического наблюдения.

Гренландия обладает огромными природными ресурсами. На острове выявлены запасы урана, цинка, золота, меди, а также потенциально крупные месторождения нефти и газа, которые становятся доступнее из-за таяния льдов. Кроме того, здесь находятся одни из крупнейших в мире запасов редкоземельных элементов – критически важных для смартфонов, электромобилей и высокоточного оружия. Это важно для снижения зависимости от Китая.

Глобальное потепление делает северные воды судоходными дольше. Контроль над Гренландией дает преимущество в управлении новыми торговыми маршрутами, которые могут быть на 10 дней короче пути через Суэцкий канал.

Существуют также идеи использовать холодный климат острова для размещения крупных дата-центров, развития искусственного интеллекта и создания высокотехнологичных городов.

Контроль над Гренландией дает преимущество в управлении новыми торговыми маршрутами Фото: © Илья Тимин / РИА Новости

Как купить целую страну

Несмотря на настойчивость США, власти Гренландии и Дании неоднократно заявляли, что остров «не продается» и принадлежит гренландскому народу.

Тем не менее такая возможность теоретически существует: согласно закону об автономии 2009 года, гренландцы признаны отдельным народом, и Дания юридически не может продать остров без их согласия.

Поэтому Трамп выступает не столько за покупку у Дании, сколько за покупку расположения самих гренландцев. Он предлагает заплатить каждому жителю до 100 тыс. долларов, чтобы те проголосовали за присоединение к США.

В этом предложении самое смешное – продавать Родину предполагается за деньги, которые сами американцы и печатают.

Это даже не покупка туземцев за стеклянные бусы (бусы ведь еще нужно произвести). А тут просто ФРС росчерком пера (или нажатием клавиш) нарисует еще немного госдолга – и готово!

И что интересно – если гренландцы на это клюнут, то все равно вернут эти доллары в казну США, потому что после присоединения будут считаться американскими налогоплательщиками. И будут платить налоги из полученных долларов. И увеличившийся госдолг США также станет теперь уже госдолгом для гренландцев.

Получается, что все природные богатства острова и его стратегическое положение американцы получат бесплатно.

Если у Трампа это получится, он станет самым гениальным мошенником в мировой истории.