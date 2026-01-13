Американист заявил, что Конгресс США не примет законопроект об аннексии Гренландии

Конгресс Соединенных Штатов не примет законопроект о присоединении Гренландии, так как инициатива была внесена лишь для пиара. Об этом заявил изданию «Абзац» американист и публицист Михаил Синельников-Оришак.

До этого член Палаты представителей Рэнди Файн выдвинул законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата. Свой шаг он объяснил необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес угрозам, будто бы исходящим от России и Китая. В случае принятия новеллы Президент получит полномочия, необходимые для присоединения самого большого острова в мире.

«Заявления в конгрессе о Гренландии – это самопиар. Такой законопроект не будет принят. Думаю, и сам [Президент США Дональд] Трамп не знает, что делать. Легальных путей в качестве ассоциированной территории или других вариантов присоединения нет», – выразил уверенность американист.

«Можно референдум провести, но его никто не признает. С таким же успехом можно и Марс объявить американским», –с иронией добавил Синельников-Оришак.

Специалист по Штатам обратил внимание на то, что еще в первую каденцию Трамп заявлял о необходимости присоединить Гренландию, но со временем разговоры об этом сошли на нет.

Руководители Европейского Союза и демократы в США ждут, что и сейчас эта тема сама собой утихнет, а дальше начнутся промежуточные выборы в Конгресс и о проблеме вновь забудут, поделился своим пониманием ситуации эксперт.

Ранее Трамп заявил, что датские силы, обороняющие Гренландию, состоят из двух собачьих упряжек. Подробнее о ситуации вокруг острова читайте в материале «Татар-информа».