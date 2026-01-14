news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 14 января 2026 21:11

Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США

Читайте нас в
Телеграм

Европейские страны, несмотря на резкие публичные заявления, в итоге могут согласиться на передачу Гренландии США, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал в соцсети X слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «беспрецедентных последствиях» возможного нарушения суверенитета Дании.

«Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику?» – написал он.

Зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что реальной реакции со стороны Европы не последует. «Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию. И вот это уже отличный европейский прецедент!» – заявил Медведев.

#Дмитрий Медведев #европа #Дания #США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман

Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман

14 января 2026
Путин передал во временное управление завод в «Алабуге» и другие активы датской Rockwool

Путин передал во временное управление завод в «Алабуге» и другие активы датской Rockwool

13 января 2026