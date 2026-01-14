Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США

Европейские страны, несмотря на резкие публичные заявления, в итоге могут согласиться на передачу Гренландии США, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал в соцсети X слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «беспрецедентных последствиях» возможного нарушения суверенитета Дании.

«Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику?» – написал он.

Зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что реальной реакции со стороны Европы не последует. «Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию. И вот это уже отличный европейский прецедент!» – заявил Медведев.