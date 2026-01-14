news_header_top
Политика 14 января 2026 17:31

Трамп призвал Данию «немедленно убраться» из Гренландии

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп призвал Данию «немедленно убраться» из Гренландии.

«НАТО: Скажите Дании, чтобы они немедленно убрались отсюда! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США могут это сделать!!!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

К публикации он прикрепил ссылку на статью о том, что в прошлом году датская разведка предупреждала о якобы возможных военных интересах России и Китая в отношении Гренландии и Арктики.

Ранее американский президент заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек.

#Дональд Трамп #Дания
