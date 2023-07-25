Политолог назвал применение ВСУ «кассетников» новой «фичей» в кровавом сериале Зеленского

Политолог Семен Уралов раскрыл значение поставок украинской армии кассетных боеприпасов. По его мнению, это лишь очередной сюжет в сериале о киевском режиме и украинской трагедии.

«У любого сценария должны быть сюжетные ходы – завязка, кульминация, развязка. Это как в сериале. По ходу СВО у нас была масса интересных историй. Вы помните, байрактары, эскалибуры, шедоустормы, танки. “Кассетники” - очередная новая “фича” в кровавом сериале Зеленского», – утверждает эксперт.

Он также объяснил, почему Россия не отвечает аналогичным образом, хотя страна еще с советских времен имеет большие запасы «кассетников».

«<…> мы же рассчитываем двигаться вперед, отодвигая линию фронта. Если мы будем применять эти припасы, то можем столкнуться с неразорвавшимися частями при дальнейшем переходе в наступление», – пояснил Уралов.

20 июля Белый дом заявил, что ВСУ уже неделю применяют кассетные боеприпасы. Как утверждала газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, Киев использует их для даров по российским укреплениям. 22 июля Минобороны России доложило, что в Запорожской области из-за удара ВСУ кассетными боеприпасами различные ранения получили 4 представителя СМИ. От ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался журналист Ростислав Журавлев.

Более подробно читайте в материале: «Нулевой эффект и кровавый пиар Украины: что нужно знать о кассетных снарядах США на СВО».