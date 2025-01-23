Политолог Марков увидел в заявлениях Трампа по Украине влияние «Дипстейта»

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Последние заявления Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможных путях урегулирования конфликта на Украине свидетельствуют о влиянии на него представителей так называемого «Дипстейта» («Глубинного государства» — группы неизбираемых государственных служащих, якобы тайно определяющих политику США). Об этом в своем Telegram-канале заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

На это, по мнению политолога, указывает угроза новых экономических санкций против РФ (бесполезных, на взгляд Маркова), а также слова Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский «хочет мира». Тех, кто дает Президенту США такие сведения, Марков посоветовал уволить.

Эксперт также счел не соответствующим действительности заявление американского лидера, что «Россия потеряла больше солдат, чем Украина. «Трампу и этих надо выгнать: они намеренно ему лгут», — посоветовал он.

Кроме того, Марков назвал нереалистичным предложение Председателю КНР Си Цзиньпину надавить на Президента России Владимира Путина и раскритиковал назначения Трампа на ключевые должности в сфере дипломатии и безопасности.

Политолог уверен, что госсекретарь Марко Рубио, советник Президента США по нацбезопасности Майк Уолц и директор ЦРУ Джон Рэтклифф связаны с так называемым «Дипстейтом». «А они не в состоянии сделать России такие уступки, чтобы Россия могла прекратить вооруженную борьбу за свою свободу», — пояснил он.

«Общий вывод первых дней Трампа как Президента: Трамп не сможет сделать мир на Украине, потому что он подвергается манипуляциям со стороны „Дипстейта“. Точно так же, как в своем первом сроке», — заключил Сергей Марков.