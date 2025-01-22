Слуцкий заявил, что Россия не пойдет на уступки после слов Трампа об СВО

Россия не пойдет на уступки в вопросе конфликта на Украине и не станет жертвовать своими национальными интересами. Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по СВО.

Ранее американский лидер призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, иначе «будет только хуже».

«Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки», – приводит комментарий Слуцкого РИА «Новости».

Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но разговор должен стоится на взаимном уважении и равноправии. Нужны юридические гарантии устранения первопричин конфликта и новые устойчивые контуры безопасности в Европе, добавил Слуцкий.

Со слов спикера, новый президент США пока что лишь говорит о своих планах, но не конкретизирует намерения, в том числе по ситуации на Украине.

В России, тем временем, собираются внимательно следить за происходящим и «исходить из реальных инициатив». Важно понять, на каких условиях власти США предложат свои «сделки», резюмировал Слуцкий.