Politico: США опубликовали данные об убийстве Дугиной в качестве предостережения Украине

Публикация о причастности властей Украины к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, отчасти была предостережением со стороны Соединенных Штатов о необходимости воздержаться от подобных действий в будущем. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Издание констатирует, что убийство Дугиной вызвало «напряженность» между Украиной и США. «Публичное обнародование информации об этом заговоре в последние дни было задумано отчасти как предупреждение Украине не повторять этот провокационный шаг», — цитирует Politico своего анонимного собеседника.

Вместе с тем издание обращает внимание на то, что наносящиеся в последнее время российские удары по украинской инфраструктуре «укрепили союз» между Украиной и Штатами. Представители Республиканской партии в Конгрессе и вовсе требуют от администрации Президента США Джо Байдена, представителя Демократической партии, увеличить поставки оружия украинской стороне.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей американских спецслужб рассказала, что власти Украины санкционировали убийство Дарьи Дугиной. Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля в Подмосковье. Позднее ФСБ заявила, что преступление было подготовлено украинскими спецслужбами.