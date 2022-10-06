NYT: Спецслужбы США уверены в причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной

Американские спецслужбы заявляют, что Правительство Украины санкционировало убийство журналистки, дочери российского философа Дарьи Дугиной. Сами же Штаты не были посвящены в планы Киева и никак ему не помогали, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников США. Об этом сообщает РБК.

Источники отмечают, что Штаты предостерегли Украину после произошедшего.

Однако Украина опровергла подобные заявления США. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил, что у Киева есть «другие цели» — «коллаборационисты и представители российского командования». Дугина, по его словам, не была целью, ее убийство не имело «практического значения».

В издании добавили, что Вашингтон, хотя и обеспокоен секретными операциями Киева, не изменил своей тактики при оказании военной или разведывательной поддержки Украины.

Напомним, что Дарья Дугина — дочь философа и публициста Александра Дугина — погибла 20 августа при взрыве автомобиля в Подмосковье.

ФСБ заявило, что преступление подготовлено украинскими спецслужбами. Исполнительницей стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем сбежала из России в Эстонию.