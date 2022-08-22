ФСБ: Убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы

ФСБ России раскрыла убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, – его подготовили украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Исполнительницей убийства стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию в июле вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан. В день убийства они были на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», куда Дугина была приглашена как почетный гость. После преступления она сбежала в Эстонию через Псковскую область.

Как уточнили в ФСБ, перед убийством Вовк собирала информацию о Дугиной. Для этого она с дочерью арендовала квартиру в Москве в доме, где жила Дарья. При въезде в Россию они использовали номера ДНР, в Москве – казахстанские номера, а при выезде – украинские.

Материалы расследования направлены в следственный комитет.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что следком возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля с дочерью философа Дугина. Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.