СК возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля с дочерью философа Дугина

Дарья Дугина, дочь философа и публициста Александра Дугина, погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом», сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, около поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в автомобиле Toyota Land Cruiser, которым управляла девушка, сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Это произошло примерно в 21.00 20 августа.

«Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина», — уточнили в СКР.

Ранее о случившемся рассказали Telegram-каналы 112, Baza и Mash со ссылкой на источники. По данным канала 112, Дарья Дугина вместе с отцом возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово. Александр Дугин собирался ехать с ней, но сел в другую машину. Позднее он прибыл на место взрыва, отмечал Mash.

Александр Дугин как философ испытал сильное влияние европейских «новых правых» и теоретиков геополитики, а также идеологов евразийства. В 1980-е и 1990-е годы придерживался оппозиционных взглядов, входил в различные радикальные организации, но затем перешел на лоялистские позиции. Как общественный деятель выступает за создание евразийской сверхдержавы. С середины 2010-х годов находится под санкциями США, Европейского Союза и Канады.



Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру философского факультета МГУ. В июле 2022 года против нее ввела санкции Великобритания.