Покататься на горнолыжке и полетать на шаре: татарстанцам рассказали, как отдохнуть зимой

Жители и гости Татарстана могут выбрать для себя разные направления зимнего отдыха: любители лыж могут посетить один из четырех горнолыжных комплексов в Татарстане, а искатели острых ощущений — принять участие в полетах на воздушных шарах. На пресс-конференции председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил, что жителям республики предоставлено более 60 идей, как организовать свой зимний отдых.

«Это и нестандартные экскурсии, и поездки в муниципальные районы, и загородные парки. Для этого нужно зайти на наш туристический портал Visit Tatarstan. Там собрано более 60 путеводителей, куда можно поехать по Татарстану. В Telegram-канале Visit Tatarstan размещается вся самая оперативная информация», — отметил спикер.

Так, к Новому году преобразились две популярные туристические локации: Старо-Татарская слобода в Казани и исторический центр Елабуги. Появилась подсветка на объектах культурного наследия, были установлены удобные скамейки, адресные аншлаги, урны, туалетные модули.

Все эти мероприятия по созданию туристического кода центра городов были реализованы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Действительно, города в Татарстане получат очень хорошее наполнение, чтобы там было комфортно, интересно и удобно», — подчеркнул глава туристического ведомства республики.

Для любителей активного отдыха на природе к январским каникулам готовы основные горнолыжные трассы Татарстана: город-курорт «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе, горнолыжный комплекс «Медная гора» в Кукморском районе и горнолыжный комплекс «Ян», который находится недалеко от Альметьевска, а также «Федотово» рядом с Набережными Челнами. Здесь можно покататься на горных лыжах и сноубордах, а также на тюбингах.

«То есть практически в любой точке Татарстана есть в радиусе доступности горнолыжный курорт, куда можно поехать и покататься на горных лыжах», — уточнил Сергей Иванов.

Следующее направление, которое работает и зимой, — это полеты на воздушных шарах, новый для региона вид отдыха. Глава ведомства заверил, что даже зимой не надо бояться такого путешествия, это не холодно.

«На самом деле, вы летите вместе с ветром. И если вы находитесь в корзине, для вас скорость ветра составляет 0 метров в секунду. То есть вам абсолютно тепло, вас там не сдувает и не обдувает. А пейзажи, которые под вами открываются, конечно же, удивительные. Можно стартовать из Казани, а также из Зеленодольского района. В общем, посмотреть все самые интересные локации», — пояснил Иванов.

В зимний период актуален и SPA-одых: услуги высокого качества предлагаются в отелях Татарстана — от традиционных саун и хамамов до купания в фурако под открытым небом.

«Направление SPA активно развивается. У нас уже много объектов высочайшего класса. Это, конечно же, и спа-отели в Казани, и объекты за городом», — прокомментировал Иванов, предупредив, что на Новый год ценник здесь может быть чуть выше, чем в обычные дни.

Пятизвездочный курортный отель «Кул Гали» расположен на живописном берегу Волги в городе Болгар. SPA-комплекс оборудован термальной зоной с семью видами бань, 25-метровым бассейном с гидромассажной зоной и тренажерным залом.

Еще один SPA-комплекс открылся в селе Мингер Сабинского района Татарстана. «Это совершенно новый отель со всей современной инфраструктурой — это закрытые бассейны, хамамы, массажные, процедурные. Плюс, конечно же, красивейшая территория, которая есть вокруг этого отеля», — анонсировал спикер.

Помимо этого, Сергей Иванов выделил экоотель «Камский трофей». Он располагается в одном из самых живописных мест Татарстана, у слияния Волги и Камы. Проживающие могут воспользоваться банями с кедровыми бочками, уникальной традиционной японской баней — офуро и фурако на дровяной печи под открытым небом. После бани можно окунуться в бассейн с прохладными термальными водами из Юрьевских пещер.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.