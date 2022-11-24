В Татарстане планируют создать базу для туристов-воздухоплавателей

В планах Республики Татарстан — соорудить отдельную базу или глэмпинг для красивого и экстремального воздухоплавательного отдыха, желательно — в пределах Зеленодольского или Пестречинского районов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил генеральный директор компании Global Media Андрей Ермолаев.

«Зеленодольский район предпочтительнее, потому что сам полет через Волгу гораздо интереснее, чем просто над полями. Зато в Пестречинском районе разрешают летать выше километра. Поднимались даже до 3 километров. В Зеленодольском выше 400 метров нельзя, там самолеты идут на посадку», — рассказал спикер.

Андрей Ермолаев также объяснил, как обычно проходят полеты. По его словам, воздушные шары поднимаются только в хорошую погоду.

«Единственный минус полетов, когда туристы записываются, но могут не попасть на хорошую погоду. Самой лучшее время для полетов — с мая по октябрь. Хотя летаем и сейчас, планируем подниматься и в декабре. А вот в феврале, марте и апреле полетов точно не будет», — уточнил представитель отрасли.

Также Ермолаев заметил, что в России самые низкие цены на путешествия на воздушных шарах. За те деньги, на которые в стране можно осуществить индивидуальный полет, в Каппадокии удастся организовать лишь «путешествие в автобусе».

Летом 2022 года в Татарстане состоялось историческое событие — первый фестиваль аэростатов. В небо поднялись десять воздушных шаров, которые пролетели над островом-градом Свияжск. Среди пилотов были представители разных регионов России, а также воздухоплаватели из Армении.