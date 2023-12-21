Санкт-Петербург поспорил с Казанью за звание гастрономической столицы России

Казань – город с признанной гастрономией, а Санкт-Петербург – кулинарная столица России. Два крупных города являются точкой притяжения любителей гастротуризма и продолжают дискуссию на эту тему. Об этом сообщила журналистам в ходе гастротура по северной столице России зампредседателя Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

Фото: Александр Марченко

«Город с признанной гастрономией – Казань, а мы – кулинарная столица. Но у нас продолжаются дискуссии с коллегами из Татарстана: Казань – гастрономическая столица страны, а мы – гастрономическая столица, признанная во всем мире», – сказала она.

При этом спикер отметила, что Татарстан одним из первых смог использовать локальные блюда, которые характеризуют татарскую культуру, и сделать так, чтобы туристам было «вкусно и запоминающееся».

«А это очень сложно, потому что мы – многонациональная страна, где есть не только локальные продукты, но и локальные блюда, которые не всегда воспринимались раньше, как возможные для употребления. Не все едят конину или еще что-то», – заметила Гвичия.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

По ее словам, Татарстан был одним из первых, кто смог эту историю красиво преподнести туристам и стал гастрономическим направлением.

«Мне кажется, что у нас такая достойная, здоровая конкуренция с любовью и уважением друг к другу», – добавила Нана Гвичия.

Спикер также заметила, что Санкт-Петербург – особенный город, где появилась особая культура шеф-повара высокой кухни. Здесь шеф-повара не просто открывают рестораны, а становятся «их лицом».

«Нам всегда хотелось заявить об этом во всем мире. Мы готовились с 2021 года, объединяли свои усилия и вошли в сеть креативных городов ЮНЕСКО именно по организации гастрономии. Согласно проведенным исследованиям, 30% трат туристов приходится именно на общепит», – пояснила Гвичия.

Она рассказала про культуру еды Санкт-Петербурга. На сегодняшний день мегаполис занимает лидирующее место по гастрономическому направлению для туристов.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Поэтому у нас такое разделение – высокая кухня, доступная кухня, и, конечно, кухня, которая имеет непосредственное отношение к истории Петербурга с локальными рецептами», – сообщила зампредседателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Гастрономический пресс-тур для представителей СМИ России организовал Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга накануне Нового года. В городе насчитывается более 8 тыс. заведений общепита. Журналисты побывали в лучших из них и посетили объекты новой туристической географии. Подробнее об этом «Татар-информ» расскажет в своем январском обзоре.