«Пока здоровье есть, хочу помогать»: волонтеры РТ шьют костюмы лешего, дождевики, носилки

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры и активисты инициативной группы «Челнысети» из Набережных Челнов шьют маскировочные костюмы «Леший». Изделия предназначены для военнослужащих, находящихся на передовой.

У каждого из активистов своя зона ответственности, но вместе они дополняют друг друга. Татьяна Юрина нашивает ленточки к ткани, что и обеспечивает незаметность.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Вот этих ленточек более двух тысяч приходится нашивать, поэтому времени уходит очень много, потому что рукава, брюки (две половинки), пиджак, капюшон — на всё это надо ленточки нашить. За два дня я могу вот это всё нашить, но потом еще после меня сшивают», — рассказала Юрина.

Волонтер инициативной группы Марзия Саргужинова добавила, что к каждому костюму обязательно пришивается еще шторка, чтобы она закрывала лицо бойца.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Коптеры летают, беспилотники, чтобы не видно было бойца. Если надо будет, то они могут ее откинуть. Я в этом центре уже полтора года, за это время сшито мною, собрано полностью 270 костюмов», — поделилась активистка.

Инициативная группа «Челнысети» работает с января 2023 года. Здесь волонтеры плетут маскировочные сети, шьют муфты, нижнее белье, костюмы «Леший», дождевики, носилки и многое другое.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я прихожу каждый день. Каждый день по одной носилке стараюсь сшить. Сейчас мы немножко по-другому шьем. Длинные ремни еще, чтобы на плечи повесить», — отметила Фарида Мухаметзянова, волонтер инициативной группы «Челнысети».

Гадиля Насырова шьет дождевики. «Ткань-плащевка идет. За четыре часа шью два дождевика. А так — совесть просит, шью. Пока здоровье есть, хочу помогать», — объяснила активистка.

Дождевик был изготовлен на базе охотничьего. Но волонтеры добавили так называемые крылья, чтобы руки бойцов во время непогоды не замерзали и не промокали.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Здесь есть у дождевика кнопки, которые раскрываются. И если мы возьмем второй такой же дождевик, и сложим их, скрепив здесь, на кнопках, то получим большой навес размером 3 на 2.5, то есть большой тент получится. Хочешь —сделай тент, хочешь — сделай большую палатку, тем самым ты можешь укрыть орудие, ребята закрывают, чтобы не намокало», — описала использование изделия руководитель инициативной группы «Челнысети» Наиля Гудовских.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Активисты сами придумали способ плетения маскировочных сетей. По их словам, те, что есть на просторах интернета, не соответствуют природному рельефу. Не должно быть четких линий, квадратов.

Рулоны, которые пойдут на ленты, режутся на специальном оборудовании. Его предоставили ветераны-десантники.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«У нас бывают ячейки сетей 40 на 40, 50 на 50. В зависимости от этого, у нас тоже ножи настроены. И ленты у нас и 9 сантиметров шириной, и 7 сантиметров. Но это зависит именно от размера сетей. Это оборудование нам, конечно, очень помогает. У нас сразу скорость увеличилась», — поделилась волонтер инициативной группы «Челнысети» Галина Шигапова.

«Челнысети» работают не только в Челнах, но также в Тукаевском и Мензелинском районах. На данный момент инициативная группа объединила свыше 300 человек.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой