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Культура 11 февраля 2025 21:17

Подтвержден статус парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи как памятника культуры

Подтвержден статус парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи как памятника культуры
Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Сегодня, 11 февраля, Верховный суд Татарстана оставил в силе приказ Комитета РТ по охране ОКН о признании парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи, находящегося в селе Ключищи Верхнеуслонского района РТ, объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правообладатель земельного участка утверждал, что границы территории объекта культурного наследия были установлены неверно и что это может нарушить его права. Однако ВС РТ признал правомерность действий комитета.

Кроме того, суд установил, что уничтожение яблоневого сада, прежде находившегося на территории парка, имеет культурную значимость, поскольку сад являлся неотъемлемой частью исторической среды объекта.

«Таким образом, решение Верховного суда Татарстана закрепило статус парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи как объекта культурного наследия, обеспечив ему дополнительную правовую защиту», – подчеркнули в ведомстве.

Решение о включении парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в реестр культурных памятников было принято в августе прошлого, 2024 года. Глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин замечал, что включение парка в реестр обеспечит необходимую защиту этого ценного памятника.

До этого экспертизой было установлено, что парк обладает всеми признаками объекта культурного наследия, представляя собой уникальный образец садово-паркового искусства, характерного для правобережья Волги в Татарстане. Парк был разбит в конце XIX – начале XX века по классической схеме, с учетом природных особенностей местности. Он включал лиственные и хвойные деревья, яблоневый сад с уникальными сортами и сосновый бор, спускающийся к Волге.

В парке сохранились участки высаженных симметрично аллей с липами, соснами и дубами. Сохранились также фрагменты смешанных дубовых и березовых аллей, хотя некоторые из них заросли самосевом и кустарниками. Хотя часть парка находится в неудовлетворительном состоянии, он сохраняет свою историко-культурную и мемориальную (связанную с родом Нарышкиных и маркизов Паулуччи) ценность.

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#комитет рт по охране объектов культурного наследия #Верховный суд РТ
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