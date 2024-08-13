Парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в Татарстане включат в реестр ОКН

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в Верхнеуслонском районе включат в реестр объектов культурного наследия. Результатами историко-культурной экспертизы поделился Комитет РТ по охране ОКН.

Объект расположен в селе Ключищи. Усадьба, вокруг которой высажены деревья, была построена в конце XIX — начале XX века.

Парк был разбит по классической схеме с ориентацией подъездной аллеи на главное здание усадьбы. Он состоит из деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород. Также был разбит яблонервый сад с уникальными сортами деревьев, а к Волге спускался сосновый бор. При планировке парка максимально учитывались природные особенности местности — холмистый ландшафт, характерный для правого берега реки. В уже сложившиеся парковые пейзажи были вписаны архитектурные формы, дополнительные насаждения. Перед главным домом усадьбы были высажены луковичные растения: тюльпаны, гиацинты, крокусы и лилии.

«Одной из важнейших специфических черт садово-паркого искусства этого периода было повышенное внимание к богатству породного состава создаваемого парка. Как раз для этой местности было характерно высаживание лип, дубов, сосен. Именно эти породы деревьев и составили основную композицию парка», — отмечается в документации.

Эксперт обратил внимание, что парк, плодовый сад и усадебный дом являлись единым культурным ландшафтом, ярким примером садово-паркового искусства, характерного для правобережья Волги в РТ.

Частично сохранилась аллея в южной части. Деревья высажены симметрично — на расстоянии 2,5 — 3 метров друг от друга. Такая посадка позволяет обеспечить максимальную продолжительность жизни липы — от 300, 400 до 600 лет. Таким образом, деревья не достигли даже половины жизненного цикла.

Также экспертиза подтвердила сохранившиеся участки сосновых и дубовых аллей на востоке, однако они находятся в неудовлетворительном состоянии. В западной части фрагментарно отмечаются смешанные дубовые и березовые аллеи, однако они заросли самосевом и кустарниками. Множество березовых насаждений было утрачено из-за природных условий и непродолжительного срока жизни.

В удовлетворительном состоянии сейчас находится липовая аллея в севеной части парка — это любимое место отдыха жителей окрестных сел и дачников. Также ее богатая история привлекает в село туристов из Казани и гостей Татарстана. Тем не менее общая композиция является образцом культурного усадебного ландшафта, «совместным творением целовека и природы».

Эксперт подтвердил, что исследуемый парк обладает всеми признаками объекта культурного наследия: градостроительной, историко-культурной ценностью, а также мемориальной — как связанный с древним дворянским родом Нарышкиных, к которому принадлежала мать императора Петра I, а также родом маркизов Паулуччи.

Архитектурно-художественная ценность объекта заключается в том, что он сохранил элементы исторической объемно-пространственной композиции и является своеобразным свидетельством событий истории Казанского края и России.