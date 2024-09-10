Трубу завода Паулуччи в Ключищах признают объектом культурного наследия

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Трубу кирпичного завода XIX века, построенного маркизами Паулуччи в селе Ключищи Свияжского уезда Казанской губернии (ныне — Верхнеуслонский район Татарстана), собираются включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Авторы экспертизы отмечают, что труба имеет архитектурную и историческую ценность. Она является единственной сохранившейся частью утраченного к нынешнему моменту кирпичного завода, игравшего важную градоформирующую роль в экономическом становлении региона.

Объект представляет собой образец промышленной архитектуры Поволжья с декоративными элементами, выполненными в стиле кирпичной эклектики конца XIX века, заметил председатель профильного комитета Иван Гущин.

Кирпичный завод был запущен в конце XIX века, в это же время в селе Ключищи маркизы Паулуччи возвели усадьбу с флигелями. На предприятии работала значительная часть трудоспособного населения села и его окрестностей. Сейчас труба не используется и находится в аварийном состоянии.

По результатам проведенных историко-культурных и архивных исследований будет принято решение о включении объекта в реестр объектов культурного наследия регионального значения, подчеркнули в Комитете РТ по охране ОКН.

Ранее стало известно, что парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в Верхнеуслонском районе РТ и комплекс зданий спиртового завода маркизов Паулуччи в деревне Нариман Высокогорского района включат в реестр объектов культурного наследия.