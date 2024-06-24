Комплекс спиртзавода маркизов Паулуччи признан объектом культурного наследия

Фото из акта государственной историко-культурной экспертизы

Комплекс зданий спиртового завода маркизов Паулуччи в деревне Нариман Высокогорского района Татарстана подлежит включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России как ОКН регионального значения. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Винокуренный и ректификационный завод Гребеневский №1 был построен по решению владелицы имения — маркизы Елизаветы Михайловны Паулуччи, в девичестве Мартыновой (племянницы Николая Мартынова, убившего на дуэли будущего классика русской литературы Михаила Лермонтова).

Комплекс включает дом управляющего спиртзаводом Николая Медведева и спиртохранилище. Здание самого завода, построенное в 1891 году, постепенно разрушалось после его закрытия в 1986-м и было практически полностью разобрано неизвестными в 2013-2014 годах. К 2023-му от него остались лишь «фрагменты цокольной части и несколько рядов кладки первого этажа», а также строительный мусор.

Дом управляющего (ориентировочная дата строительства — 1896 год), представляет собой двухэтажное здание с симметричными одноэтажными пристроями. Окна имеют зубчатые наличники, на углах — рустованные лопатки, высокая кровля украшена многочисленными пинаклями (башенками), находящаяся со стороны Волги прямоугольная башня увенчана шатром, а ее карниз состоит из ложных машикулей (бойниц). Уцелели металлические навесы, ограждения балкона, флюгеры и шпили пинаклей. Строение находится в ограниченно работоспособном состоянии.

Расположенное рядом с домом управляющего каменное спиртохранилище с кирпичными сводами (ориентировочная дата строительства — 1891 год) частично заглублено в крутой склон и служит подпором верхней террасы с домом-особняком. Внутри сохранились основания цистерн для хранения спирта. Над входом находится треугольный кирпичный глухой фронтон. Конструктивное решение перекрытий уникально для конца XIX века и сооружений данного типологического ряда в Среднем Поволжье. Здание находится в аварийном состоянии.

«Сохранившиеся конструкции [спиртохранилища] — подлинный источник информации о технологиях строительства сооружений повышенной взрыво- и пожароопасности в сложных геологических условиях в конце XIX столетия», — подчеркивает автор экспертизы.

Специалист также замечает, что комплекс зданий формирует образ заводской усадьбы в псевдоготическом стиле, напоминающей средневековый замок, и имеет характерные признаки ансамбля. Основные панорамные виды раскрываются с воды, спиртохранилище символизирует стену-укрепление и одновременно физически держат склон.

При этом в документе подчеркивается, что «объекты на сегодняшний день не используются, находятся в

неудовлетворительном состоянии». Усадьба принадлежит муниципалитету, до недавнего времени она использовалась как многоквартирный дом, ныне расселена. Спиртохранилище в свою очередь принадлежит юридическому лицу.

Ранее спиртохранилище и дом управляющего включили в перечень выявленных объектов культурного наследия (20 января и 30 мая текущего года соответственно). Этот статус носит временный характер. О планах внести комплекс зданий спиртзавода маркизов Паулуччи в реестр ОКН еще в марте сообщал «Татар-информ».