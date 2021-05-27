«Читал про «вандалов»: хозяин сада Нарышкиных – Паулуччи прокомментировал вырубку яблонь

Память о снесенном памятнике

Село, расположенное на правом берегу Волги, окружено ключами, отсюда и название – Ключищи. Оно упоминается в литературных памятниках XVII века, а появилось предположительно еще раньше. Первое, что бросается в глаза на въезде в Ключищи, – необычный рельеф: большой овраг, поросший зеленью, а дальше возвышаются холмы, утопающие в лесах. Как маяк, в этом зеленом море встречает гостей закопченная труба на месте старого кирпичного завода. Она будто памятник «затонувшей» здесь старине, снесенной в начале XXI века усадьбе князей Нарышкиных – маркизов Паулуччи.

Кто такие Паулуччи?

Изначально строения возводили Нарышкины – древний род, к которому принадлежала мать Петра I – Наталья Кирилловна. В 1797-1804 годах помещик Павел Петрович Нарышкин построил в Ключищах храм Усекновения главы Иоанна Предтечи. С 1881 года усадьбу застраивали новые хозяева маркизы Паулуччи. Это семейство играло заметную роль в общественной жизни Свияжского уезда. Маркиз Виктор Александрович Паулуччи был уездным предводителем дворянства, а маркиза Мария Николаевна Паулуччи – попечительницей женской прогимназии в Свияжске. Местные жители рассказывают легенды, как маркизу выстилали из красной ткани дорожку от берега Волги. А потом куски материи раздавали мужикам и бабам. Говорят, что Паулуччи катался по знаменитой липовой роще на кабанах. В имении был дом деда Шаляпина. Он служил в церкви дьяконом и преподавал детям пение. После революции в барском поместье располагался госпиталь для раненых красноармейцев и санаторий для туберкулезных больных, потом – сельхозтехникум и бухгалтерское училище.

Кто снес усадьбу?

Рядом с барским домом был высажен яблоневый сад, а по периметру его окружили дубовой и липовой аллеями вперемешку с березами и соснами. Парку, по разным данным, от 150 до 200 лет. Почти 15 лет назад землю садово-паркового ансамбля перевели из сельхозназначения под ИЖС, снесли постройки XVIII-XIX веков и загородили территорию кирпичным забором. Причем очевидцы рассказывали, что деревянные полы старинных строений с трудом разбирали – здания были построены на века. Взамен разрушенной усадьбы новые хозяева имения восстановили двухпрестольный каменный храм с высокой четырехъярусной колокольней постройки 1797-1804 годов. За забором на холме, в центре села выросли коттеджи одного из руководителей КВЗ Вадима Лигая и главы банка «Заречье» Натальи Девятых.

Любимый с детства сад спилили на глазах

Место здесь живописное, есть водопровод и газ, зимой дороги чистят. До Казани – 15 километров, так что многие живут в Ключищах круглый год и ездят на работу в город. Но пруд и сосновый парк, в котором сельчане катались на лыжах, остались за кирпичным забором. А на днях случилась еще одна неприятность. Местные жители не могли сдержать слез, когда увидели, как рабочие спиливают цветущий сад, в который сельчане бегали за яблоками еще в детстве. Деревья, конечно, немолодые, но плодоносящие, и люди набирали яблоки мешками. Нанятые рабочие ничего вразумительного жителям Ключищ не ответили.

«Когда начали рубить, я сразу позвонила в Министерство экологии и Министерство лесного хозяйства. Нам сказали, что срубили только яблони, плодовые деревья не учитываются как ценные. В администрации ничего не знают, что тут происходит», – рассказала сельчанка Ирина Гущина.

Сокровище Ключищ

Ирина провела экскурсию для нашего издания по территории, где росли яблони, и рощам. В березняке много «старичков» с мощными стволами, некоторые доживают свой век – березы не долгожители. Но главная достопримечательность – великолепная липовая галерея, которой гордятся местные. Много лет назад москвичи здесь снимали сцены для фильма, а недавно – клип. Бредешь по липовому парку, а под ногами, непонятно откуда, – сосновые шишки. Через несколько метров замечаешь высокую сосну, которая широко развесила свои ветви, а потом – еще одну. Далее сосны перемешиваются с дубами, среди лиственных есть уникальные экземпляры – в обхвате 3,5 метра. Нам повстречался дачник, пенсионер Николай Гребнев. Он по-хозяйски с пилой в руке обходил территорию. Говорит, была вся запущенная, заросшая, захламленная. За день по три больших мешка мусора собирал. Сейчас стало чище. Николай смастерил и установил здесь три скамейки, высаживает сосенки.

Нет обременений и памятников

Верхнеуслонский район входит в округ депутата Госсовета РТ Альмира Михеева. Он сообщил, что ему на вырубку деревьев не жаловались, но пустит этот вопрос в работу, если жители Ключищ к нему обратятся. Глава Октябрьского поселения, куда входит село, Шамиль Азизов ответил, что территория частная, принадлежит Роману Гущину, пообщаться с которым он еще не успел. Эта частная собственность не имеет никаких обременений и особо охраняемых, заповедных объектов, памятников истории и культуры, отметил руководитель исполкома Верхнеуслонского района Ильнур Шакиров. Он напомнил, что яблони 150 лет не живут. Тем более что в 1989 году при аномальном 45-градусном морозе многие плодовые деревья не выжили. Вырубке липы не подлежат, их не будут трогать, заверил Шакиров.

«Просто избавились от старых яблонь»

Несколько лет назад этот участок Гущин купил у Осянина, сообщила однофамилица землевладельца Ирина. По данным Rusprofile, индивидуальный предприниматель Роман Гущин является учредителем нескольких организаций, в том числе – ООО «УЭС» («Услонский энергосервис», электромонтажные работы). Его директором является Александр Осянин, сын замглавы Верхнеуслонского района Сергея Осянина. Сергей Осянин сообщил, что Роман Гущин – приезжий, когда-то учился вместе с его сыном. У них была совместная фирма, но уже года три не существует, просто предприятие пока не ликвидировали. Чем занимается бывший компаньон Осянина-младшего, неизвестно. Sntat все-таки смог связаться с землевладельцем.

«Уже читал про «вандалов». Мне очень интересно, каким образом там «вандалы» поступили? Каждый вправе делать на своем участке что хочет. К тому же срок службы яблонь в средней полосе не более 70 лет. Мы провели там санитарную зачистку, избавились от старых яблонь. Территорию с липами трогать не будем, не переживайте. Это на самом деле наследие, которое жалко трогать», – ответил корреспондету Sntat Роман Гущин, который отказался говорить, у кого купил эту территорию, и о планах на нее.

Как сделать парк культурным наследием?

В России существует острая проблема сохранности усадеб, отмечает председатель Татарстанского ВООПИиК Фарида Забирова. Признать усадьбу Нарышкиных – Паулуччи вновь выявленным памятником культуры в 2006 году не успели, усадьбу снесли раньше, чем подготовили документы для этого. Сейчас ВООПИиК пытается уберечь парк как часть усадьбы – объект 16:15:150201:567 площадью почти 132 тыс. «квадратов» и с кадастровой стоимостью свыше 15,7 млн рублей. Общественники просят Комитет РТ по охране объектов культурного наследия взять территорию под государственную охрану. Сложность в том, что культурным наследием предлагают считать территорию, на которой нет памятников истории и архитектуры.

«Рассматриваем вариант создания исторического парка – аналога «Черного озера» в Казани. Мною дано поручение проработать историческую и культурную составляющую этого объекта», – сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Зачем частнику «неприкасаемая» земля?

Сами сады не имеют такой ценности, как липовые и сосново-дубовая аллеи, подчеркивает Фарида Забирова. Она пока не может гарантировать, что территория не пойдет под застройку. Если парк признают культурным наследием, изымать его у собственника никто не будет – нет такого закона. Чтобы сохранить реликтовые деревья, необязательно менять назначение ИЖС на прежнее. Объект может быть в любой собственности, главное, чтобы деревья не вырубали. Однако у памятников культурно-исторического наследия есть охранные зоны и ограничения в использовании. Частнику неинтересно содержать землю, которую он не сможет застраивать. Во всяком случае, для земляных и строительных работ, на привлекательном участке в Ключищах (если его признают охраняемым), скорее всего, потребуется культурно-историческая экспертиза.

«Сколько лет по данному саду никаких движений не было! Пусть признают культурным наследием. Готов выйти на разговор», – предложил сам Роман Гущин.

Автор: Екатерина Аблаева

Материал: sntat.ru