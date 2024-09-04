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ГТЛК закупит 41 среднемагистральный самолет Ту-214, производимый в Казани
Государственная транспортная лизинговая компания и ОАК на полях ВЭФ подписали соглашение о намерениях на поставку 238 самолетов, в том числе 41 среднемагистрального самолета Ту-214, который собирается на Казанском авиационном заводе. Об этом сообщается в телеграм-канале корпорации.
«Документ предусматривает поставку 132 ближнемагистральных самолетов „Суперджет“, 65 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 и 41 среднемагистрального самолета Ту-214», — сказано в сообщении.
Соглашение закрепляет основные условия поставки в 2027-2032 годах воздушных судов, которые в дальнейшем будут отражены в твердых контрактах.
«Как институт развития ГТЛК определена квалифицированным заказчиком авиационной техники в рамках нового национального проекта „Промышленность“. Мы уже выступаем базовым поставщиком для региональной авиации и видим большой запрос перевозчиков на отечественные самолеты современных модификаций», — сказал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
Глава ОАК Юрий Слюсарь уточнил, что более 200 самолетов различной пассажировместимости и дальности пойдут в парки российских авиакомпаний, подобное соглашение будет способствовать реализации стратегии импортозамещения.
Уточняется, что количество самолетов, поставляемых по проекту, в будущем может быть скорректировано в соответствии с Комплексной программой развития авиаотрасли России до 2030 года.
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