«Подушка безопасности»: Мантуров заявил, что не переживает за спрос на Ту-214

Ту-214 на КАЗ им. Туполева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самолет Ту-214, несмотря на неэкономичность двигателей, станет настоящей «подушкой безопасности» при реализации планов по импортозамещению в авиационной отрасли. Он хорошо зарекомендовал себя в качестве спецборта и грузового самолета по всему миру, поэтому за спрос на данную модель можно не переживать, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям».

В издании попросили его прокомментировать федеральный проект по авиастроению, согласно которому в России планируется выпуск 994 гражданских судов до 2030 года, и оправданность этих цифр. По мнению Мантурова, такое количество самолетов необходимо России, так как кроме перевозок заявленного количества пассажиров нужно будет заменять постепенно выбывающие из строя зарубежные борты.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы знаете, что, к сожалению, наш флагманский проект МС-21, который должен составить конкуренцию среднемагистральным Boeing и Airbus, с 2014 г. преследуют санкции. Сначала американцы отказались поставлять композиты для крыла, а в 2022 году целый пул зарубежных поставщиков перестал работать с Объединенной авиастроительной корпорацией, что повлекло необходимость замещения 36 систем самолета. Я не знаю ни одной страны в мире, которая самостоятельно выпускала бы всю эту номенклатуру», — заметил первый заместитель председателя Правительства.

Решить эту проблему, уверен он, можно за счет создания дополнительной версии самолета, укороченной на одну секцию. Она повысит эффективность эксплуатации машины для авиакомпаний.

«Кроме того, подушкой безопасности в этом смысле должен стать Ту-214, по которому к концу 2026 года планируется организовать выпуск около 20 самолетов в год. Средства на это уже выделены», — заметил собеседник издания.