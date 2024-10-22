«Поддержка важна»: боец СВО поблагодарил волонтеров Зеленодольского района за помощь

Участник специальной военной операции Владимир с позывным Север поблагодарил волонтеров села Нурлаты Зеленодольского района Татарстана за шефскую помощь. Говорит, что, когда появилась возможность лично увидеться с волонтерами и неравнодушными жителями села, не раздумывая, приехал. В первую очередь — чтобы сказать спасибо за поддержку.

Боец поблагодарил за помощь для нужд СВО, в том числе за маскировочные сети. Рассказал о быте на фронте, поделился чувствами, которые испытывают на передовой при получении весточки от родных или письма с пожеланиями от детей, и напомнил, как для бойцов важна поддержка.

Волонтерский штаб начал работу в октябре 2022 года, за это время отправлены несколько грузовых машин с помощью, включая именные посылки. Здесь изготавливают 13 видов изделий для нужд бойцов СВО. Это окопные свечи, плащ-палатки, маскировочные сети, носилки и многое другое.

Это сплоченная работа многих жителей Нурлатского сельского поселения, которых объединила волонтер Роза Ягудина.

Женщины рассказали, что самая большая радость для них — когда приехавшие в отпуск бойцы приходят в штаб со словами благодарности.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото, видео: пресс-служба Зеленодольского района РТ.