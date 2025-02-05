«Поддерживаем моральный дух бойцов»: верхнеуслонцы готовят лапшу для бойцов СВО

Волонтеры Верхнеуслонского района Татарстана продолжают активно поддерживать бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Одной из ключевых инициатив стало приготовление сухих пайков, которые отправляют на передовую вместе с прочей шефской помощью. Лапша для супов и вторых блюд готовится вручную из теста на основе домашней закваски, что придает блюдам особенный вкус и питательность.

Волонтеры тщательно подходят к процессу упаковки и комплектации пайков, чтобы они были удобны для транспортировки и использования в полевых условиях.

Такая еда не только обеспечивает бойцов необходимой энергией, но и создает ощущение тепла и заботы, напоминая о доме и блюдах, приготовленных их матерями и женами.

«Так мы поддерживаем моральный дух бойцов. Верим, что тепло наших рук и наших сердец передает нашим героям частичку домашнего уюта и понимание того, что они не одни, что вся страна молится о них и ждет домой живыми и здоровыми, с победой», – считает координатор гуманитарной миссии Верхнеуслонского района Лидия Коткова.

Сухие пайки из Верхнего Услона будут доставлены на фронт в ходе ближайшей отправки помощи. Эта инициатива является частью масштабной работы по поддержке военнослужащих, осуществляемой при активном участии местных жителей и организаций.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.