Главный кардиолог РТ: «Болезни сердца не противопоказание к прививке от Covid-19»

Как коронавирус влияет на состояние сердца и сосудов? Почему переболевшим Covid-19 нужно обязательно посетить кардиолога? Можно ли вакцинироваться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала главный кардиолог Татарстана Зульфия Ким.

Все чаще выявляются осложнения на сердце после Covid-19

Известно, что коронавирус серьезно сказывается на сердце и сосудах. В этом году кардиологи Татарстана заметили, что подобные проблемы начали все чаще проявляться у переболевших Covid-19 татарстанцев.

Зульфия Ким: «Мы сейчас видим большое количество пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, у которых сформировались те или иные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«К сожалению, мы сейчас видим большое количество пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, у которых сформировались те или иные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Если сравнивать аналогичный период 2020 и 2021 годов, то, конечно, в 2020 году меньше было количество переболевших и меньше было постковидных осложнений», – отметила главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача казанской больницы №7 Зульфия Ким.

Covid-19 может вызывать тромбозы и сгущение крови.

Зульфия Ким призвала после перенесенной коронавирусной инфекции более внимательно относиться к состоянию сердечно-сосудистой системы и обязательно проходить углубленную диспансеризацию. Важно знать свой уровень холестерина, сахара, артериального давления и частоту сердечных сокращений.

В прямой эфир оперштаба по противодействию распространению коронавируса в Татарстане написала жительница Татарстана, у которой после Covid-19 начался тромбоз ног – это, по словам кардиолога, достаточно распространенное последствие коронавирусной инфекции. Зульфия Ким посоветовала зрительнице прямого эфира обратиться к сосудистому хирургу – лечить это заболевание можно как препаратами, так и хирургическим способом.

Какие симптомы должны заставить пойти к кардиологу?

Зульфия Ким перечислила симптомы, при появлении которых надо обязательно и незамедлительно обратиться к кардиологу.

«В первую очередь должно насторожить, если у вас впервые появились непонятные для вас боли в грудной клетке. Боли, которые могут быть связаны с физической или эмоциональной нагрузкой, боли могут отдавать не только за грудину, но и в нижнюю челюсть, левую лопатку, в спину, в руку», – отметила врач.

Если грудная клетка не болит, но при напряжении присутствует дискомфорт в тех частях тела, которые перечислила врач, – это тоже повод обратиться к кардиологу.

Также должно насторожить неконтролируемое артериальное давление, причем как его понижение, так и повышение Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Также насторожить должно неконтролируемое артериальное давление, причем как его понижение, так и повышение. И неритмичная работа сердца: чувство, будто оно перевернулось внутри, и ощущение паузы в его работе, оно может сопровождаться головокружением или полуобморочным состоянием.

Появление при физической нагрузке одышки и отеки ног тоже признак возможных проблем с сердцем и сосудами.

Главный кардиолог республики посоветовала при наличии таких симптомов обращаться в поликлинику по месту жительства и с визитом к врачу не медлить. Ведь последствием игнорирования симптомов и невнимания к своему здоровью могут стать инсульт или инфаркт.

Гипертония – «немой убийца» молодежи

Артериальную гипертонию, или проблемы с давлением, все чаще выявляют у молодых жителей республики.

«Кардиологи заметили рост заболеваемости среди молодых еще в доковидный период», – заметила главный кардиолог Минздрава РТ.

Этот рост фиксируют и сейчас – в ковидное время.

Основными причинами появления этого заболевания у подростков и молодых людей стали лишний вес, гиподинамия и большое количество употребления скрытой соли, которой очень много в снеках, чипсах и других популярных сейчас закусках.

Кардиолог посоветовала молодым жителям Татарстана, которые заметили у себя скачки давления либо постоянно повышенное или пониженное давление, обратиться к врачу Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кардиолог посоветовала молодым жителям Татарстана, которые заметили у себя скачки давления либо постоянно повышенное или пониженное давление, обратиться к врачу. Причем мысли молодых людей о том, что свое собственное давление у них постоянно понижено или повышено и это для них норма, отметила врач, неправильны. Предел показаний давления для молодых – 130 на 80 миллиметров ртутного столба.

«Артериальная гипертония – это немой убийца. Без яркой симптоматики, яркой клиники длительный период идет поражение», – отметила Зульфия Ким.

Болезни сердца не противопоказание для вакцинации

Заболевания сердца и сосудов не являются противопоказанием для вакцинации против коронавируса.

«Никакие болезни сердца не являются противопоказанием для проведения вакцинации, единственное, если пациент перенес инфаркт, стентирование, шунтирование, операцию на клапан сердца, то есть какое-либо вмешательство. В течение месяца после случившегося события мы говорим вакцинации «нет». Через месяц состояние больного оценивает кардиолог либо участковый терапевт, и если никаких осложнений не было, то это не является противопоказанием к вакцинации», – рассказала врач.

А вот о выборе конкретной вакцины лучше проконсультироваться со своим врачом.

О выборе конкретной вакцины лучше проконсультироваться со своим врачом Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Зульфия Ким добавила, что антитела, которые выработаются в организме после прививки, помогут либо не заболеть, либо перенести болезнь в более легкой форме, чем она могла бы пройти.

По словам врача, объема антител после уже перенесенного Covid-19 спустя время может не хватить для защиты организма, поэтому прививаться важно.

«Ориентироваться на уровень антител не стоит, мы ориентируемся только на время, прошедшее с предыдущей вакцинации, либо на время, прошедшее с заболевания, если пациент перенес коронавирусную инфекцию. Должно пройти полгода», – отметила она.

Прививка спасет от множества опасных последствий вируса для сердечно-сосудистой системы, поможет сохранить сердце и сосуды здоровыми.