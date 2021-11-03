У переболевших Covid-19 татарстанцев в 2021 году чаще выявляют проблемы с сердцем

Проблемы с сердцем и сосудами начали чаще выявлять у переболевших Covid-19 татарстанцев. Об этом в специальном прямом эфире Оперштаба по борьбе с Covid-19 рассказала главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

«К сожалению, мы сейчас видим большое количество пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, у которых сформировались те или иные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Если сравнивать аналогичный период 2020 и 2021 годов, то, конечно, в 2020 году меньше было количество переболевших и меньше было постковидных осложнений», – отметила специалист.

По ее словам, количество заболеваний сердца и сосудов непосредственно во время самого Covid-19 за год осталось на том же уровне.

Зульфия Ким призвала после перенесенного коронавируса внимательно относиться к состоянию сердечно-сосудистой системы и проходить углубленную диспансеризацию. Важно знать свой уровень холестерина, сахара, артериального давления и частоту сердечных сокращений.