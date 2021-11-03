Главный кардиолог РТ: Никакие болезни сердца не являются противопоказанием для вакцинации

Болезни сердца и сосудов не являются противопоказанием для вакцинации против коронавируса. Об этом в специальном прямом эфире оперштаба по борьбе с Covid-19 рассказала главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

«Никакие болезни сердца не являются противопоказанием для проведения вакцинации, единственное, если пациент перенес инфаркт, стентирование, шунтирование, какую-любо операцию на клапан сердца, то есть какое-либо вмешательство. В течение месяца после случившегося события мы говорим вакцинации нет. Через месяц состояние больного оценивает кардиолог либо участковый терапевт, если никаких осложнений не было, то это не является противопоказанием к вакцинации», – отметила спикер.

Зульфия Ким добавила, что антитела помогут либо не заболеть, либо перенести болезнь в более легкой форме, чем она могла бы пройти.

По словам врача, объема антител после перенесенного заболевания спустя время может не хватить для защиты организма, поэтому прививаться важно.

«Ориентироваться на уровень антител не стоит, мы ориентируемся только на время, прошедшее с предыдущей вакцинации, либо на время, прошедшее с заболевания, если пациент перенес коронавирусную инфекцию. Должно пройти полгода», – отметила она.

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