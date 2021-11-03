Кардиолог объяснила татарстанцам, почему артериальная гипертония возникает у молодых

Артериальная гипертония все чаще выявляется у молодых людей. Об этом в специальном прямом эфире оперштаба по борьбе с Covid-19 рассказала главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

«Кардиологи заметили рост заболеваемости среди молодых еще в доковидный период», – заметила спикер.

Основными причинами появления этого заболевания у подростков и молодых людей стал лишний вес, гиподинамия и большое количество употребления скрытой соли, которой очень много в снеках, чипсах и других популярных сейчас закусках.

Кардиолог посоветовала молодым жителям Татарстана, которые заметили у себя скачки либо постоянно повышенное или пониженное давление, обратиться к врачу. Причем мысли, что «у меня постоянно пониженное или повышенное давление, неправильны», добавила она. Предел для молодых: 130 на 80.

«Артериальная гипертония — это немой убийца, без яркой симптоматики, яркой клиники длительный период идет поражение», – отметила Зульфия Ким.